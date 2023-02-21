Большаков Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Сергей Николаевич
Мать: Большакова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Егор Константинович
Мать ребёнка: Большакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Милена Константиновна
Мать ребёнка: Большакова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Наталья