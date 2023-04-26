Окатов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1956
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сочи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2000
Сочи