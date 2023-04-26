Окатов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окатов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1956

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сочи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
Сочи