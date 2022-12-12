Добряков (Симаков) Никита Ефимов
Место рождения
Дата рождения27.03.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.03.1816
Отец: Добряков Ефим Симиенов
Мать: Добрякова ?
Крещение
29.03.1816
воспреемники: Матвей Осипов сын Маринин и Марина Семенова | Казанская церковь
Бракосочетание
Вычислено 1834
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Феврония Никитина
Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно