Добряков (Симаков) Никита Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков (Симаков) Никита Ефимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.03.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1816

Отец: Добряков Ефим Симиенов

Мать: Добрякова ?

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.03.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Матвей Осипов сын Маринин и Марина Семенова | Казанская церковь
Бракосочетание
Вычислено 1834

Жена: Добрякова (симакова) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феврония Никитина

Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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