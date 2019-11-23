Вазюра (Андреева) Антонина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1924
Дата смерти23.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1954
Дочь: Сильченко (Вазюра) Татьяна Евгеньена
Отец ребёнка: Вазюра Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.01.1956
Дочь: Липовцева (Вазюра) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Вазюра Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1959
Дочь: Лемлякова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Вазюра Евгений Дмитриевич
Смерть
23.11.2019