Вазюра (Андреева) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вазюра (Андреева) Антонина Алексеевна

Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.08.1924

Дата смерти

23.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.06.1954

Дочь: Сильченко (Вазюра) Татьяна Евгеньена

Отец ребёнка: Вазюра Евгений Дмитриевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.01.1956

Дочь: Липовцева (Вазюра) Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Вазюра Евгений Дмитриевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.07.1959

Дочь: Лемлякова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Вазюра Евгений Дмитриевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
23.11.2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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