Шенц Алексей Викентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШенц Алексей Викентьевич

Шенц Алексей Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1919

Дочь: (Шенц) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Кулявцев Дмитрий Романович Кулявцева Анна Романовна
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.