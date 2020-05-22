Карая Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарая Любовь Васильевна

Карая Любовь Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Дмитриченко Василий

Мать: Сторун Ольга

Рождение ребёнка
26.06.1967

Дочь: Коптева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Карый Виктор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карый Александр Викторович

Отец ребёнка: Карый Виктор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Карый Виктор Артемович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карый Виктор Артемович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close