Карая Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1939
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
Отец: Дмитриченко Василий
Мать: Сторун Ольга
Рождение ребёнка
26.06.1967
Дочь: Коптева Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Карый Виктор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карый Александр Викторович
Отец ребёнка: Карый Виктор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Карый Виктор Артемович
Бракосочетание
Неизвестно