Золото Илья Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-24,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-25
Крещение
24.07.1907
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-25,м/к-1907г.лист-24,зап.-51. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Михаила Сарбаша -сын Антоний и жена его - Наталья Борисовна
Смерть
Неизвестно