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Юдо Адам Давыдович

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Юдо Давид Пархомович

Мать: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Христина Адамовна

Мать ребёнка: Юдо Евдокия (Филиповна)

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Поручитель
07.06.1837
Астап Васильевич Юда и Пелагея Иосифовна
Поручитель
03.10.1837
у Иосифа Кирилловича Козловского и Веры Федоровны Асташенко
Поручитель
1837
Буркуп и Мисельчак
Рождение ребёнка
13.08.1839

Сын: Юдо Никита Адамович

Мать ребёнка: Юдо Евдокия (Филиповна)

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Поручитель
02.02.1840
жених Василий Тимофеевич Почесуй
Рождение ребёнка
18.05.1841

Сын: Юдо Алексей Адамович

Мать ребёнка: Юдо Евдокия (Филиповна)

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Ева Савостиевна Юдо
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдо Евдокия (Филиповна)

Смерть
Неизвестно