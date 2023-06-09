Юдо Адам Давыдович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Юдо Давид Пархомович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Христина Адамовна
Мать ребёнка: Юдо Евдокия (Филиповна)
Поручитель
07.06.1837
Астап Васильевич Юда и Пелагея Иосифовна
Поручитель
03.10.1837
у Иосифа Кирилловича Козловского и Веры Федоровны Асташенко
Поручитель
1837
Буркуп и Мисельчак
Рождение ребёнка
13.08.1839
Сын: Юдо Никита Адамович
Мать ребёнка: Юдо Евдокия (Филиповна)
Поручитель
02.02.1840
жених Василий Тимофеевич Почесуй
Рождение ребёнка
18.05.1841
Сын: Юдо Алексей Адамович
Мать ребёнка: Юдо Евдокия (Филиповна)
Ева Савостиевна Юдо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдо Евдокия (Филиповна)
Смерть
Неизвестно