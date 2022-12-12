Скворцова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1902
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Потапова Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Котрова Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1916
Сын: Скворцов Константин Кузьмич
Отец ребёнка: Скворцов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Скворцова Клавдия Кузьминична
Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич
Смерть
1946