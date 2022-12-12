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Скворцова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1902

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Потапова Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Котрова Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1916

Сын: Скворцов Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Скворцов Михаил Кузьмич

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Скворцова Клавдия Кузьминична

Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Скворцов Кузьма Васильевич

Смерть
1946
Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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