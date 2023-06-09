Чекалин Афанасий Никитин
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чекалин Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Чекалина Анисья Петрова
Рождение ребёнка
До 1831
Мать ребёнка: Чекалина Анисья Петрова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Чекалин Кондратий Афанасьев
Мать ребёнка: Чекалина Анисья Петрова
Место жительства
1857
14 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалина Анисья Петрова
Смерть
Неизвестно