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Чекалин Афанасий Никитин

Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Чекалин Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Чекалина Анисья Петрова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1831

Сын: Чекалин Давыд Афанасьев

Мать ребёнка: Чекалина Анисья Петрова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чекалин Кондратий Афанасьев

Мать ребёнка: Чекалина Анисья Петрова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
14 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Анисья Петрова

Смерть
Неизвестно