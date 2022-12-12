Сажин Михаил Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажин Михаил Макарович

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1818
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1834 по 1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1844 по 1860
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1885 по 1887
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1887
Омск, город Омск, Омская область
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