Сажин Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1818
Место жительства
С 1834 по 1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1844 по 1860
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1885 по 1887
Смерть
1887