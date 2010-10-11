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Mother Guzel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1983

Отец: Grandfather Rafail

Мать: Grandmother Kausaria

Рождение ребёнка
05.09.2003

Дочь: Me Snezha

Отец ребёнка: Father Dmitriy

Рождение ребёнка
11.10.2010

Сын: Корчагин Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.10.2010

Сын: Корчагин Евгений

Отец ребёнка: Father Dmitriy

Рождение ребёнка
05.03.2019

Сын: Корчагин Марк

Отец ребёнка: Father Dmitriy

Рождение ребёнка
05.03.2019

Сын: Корчагин Марк

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Father Dmitriy

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