Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гафаров Имамутдин Гильмутдинович

Мать: Гафарова Шансемахи Гиниятовна

Рождение ребёнка
28.02.1962

Сын: Султанов Олег Аскатович

Отец ребёнка: Султанов Асхат Миниахметович

Рождение ребёнка
02.03.1964

Дочь: Султанова Зифа Аскатовна

Отец ребёнка: Султанов Асхат Миниахметович

Рождение ребёнка
03.07.1968

Дочь: Султанова Гузелия Аскатовна

Отец ребёнка: Султанов Асхат Миниахметович

Смерть
23.10.1988