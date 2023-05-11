Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.10.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1962
Отец ребёнка: Султанов Асхат Миниахметович
Рождение ребёнка
02.03.1964
Дочь: Султанова Зифа Аскатовна
Отец ребёнка: Султанов Асхат Миниахметович
Рождение ребёнка
03.07.1968
Дочь: Султанова Гузелия Аскатовна
Отец ребёнка: Султанов Асхат Миниахметович
Смерть
23.10.1988