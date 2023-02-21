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Матрона Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Васильев Николай

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Клавдия Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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