Матрона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Васильев Николай
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Клавдия Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Смерть
Неизвестно