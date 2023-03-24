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Прокопенко Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Легенкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна

Биробиджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Вера Климентьевна

Смерть
1997