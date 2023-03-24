Прокопенко Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Легенкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна
Биробиджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Прокопенко Вера Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997