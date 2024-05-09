Усова (Рагожикина) Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1855 ст.
Муж: Усов Федор Николаев
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/190?center=4304+1935 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 190 Актовая Запись №20 Жених Кимильейской ... Показать все
Смерть
Неизвестно