Усова (Рагожикина) Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Рагожикина) Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1855 ст.

Муж: Усов Федор Николаев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/190?center=4304+1935 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 190 Актовая Запись №20 Жених Кимильейской ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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