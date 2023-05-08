Иванова Ирина Авенировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Ирина Авенировна

Иванова Ирина Авенировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Авенир Петрорвич

Мать: не указана