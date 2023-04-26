Шуваева Домна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Самоилова
Отец ребёнка: Шуваев Самоил Степанов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Самоилова
Отец ребёнка: Шуваев Самоил Степанов
Место жительства
1858
6 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно