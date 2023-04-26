Шуваева Домна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева Домна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Самоилова

Отец ребёнка: Шуваев Самоил Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Самоилова

Отец ребёнка: Шуваев Самоил Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
6 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Самоил Степанов

Смерть
Неизвестно