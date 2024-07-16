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Сонин Павел Васильевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.06.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1818 по 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
28.06.1852 ст.

Отец: Сонин Василий Сергеевич

Мать: Сонина Софья Ивановна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1852 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5 лет и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л140_РС-1858г. с.Грязн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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