Сонин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1852 ст.
Отец: Сонин Василий Сергеевич
Мать: Сонина Софья Ивановна
1852 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5 лет и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л140_РС-1858г. с.Грязн... Показать все
Смерть
Неизвестно