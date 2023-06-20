Перцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1978

Отец: Перцев Сергей Семенович

Мать: Надежда

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