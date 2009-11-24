Лаптева-Кадирова Марсият Гамзатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Кадирова Марсият Гамзатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981

Отец: Кадиров Гамзат

Мать: Кадирова Белла

Рождение ребёнка
24.11.2009

Дочь: Лаптева Софья Андреевна

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Викторович

Рождение ребёнка
07.12.2009

Дочь: Лаптева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Андрей Викторович

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