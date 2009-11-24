Лаптева-Кадирова Марсият Гамзатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981
Отец: Кадиров Гамзат
Мать: Кадирова Белла
Рождение ребёнка
24.11.2009
Дочь: Лаптева Софья Андреевна
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Викторович
Рождение ребёнка
07.12.2009
Дочь: Лаптева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно