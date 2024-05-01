Поддубная Наталия 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поддубная Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Поддубный Василий

Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Поддубный Григорий

Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Поддубный Павел

Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Поддубный) Прасковья

Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович

Смерть
1825

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