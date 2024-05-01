Поддубная Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Поддубный Василий
Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Поддубный Григорий
Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Поддубный Павел
Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Поддубный) Прасковья
Отец ребёнка: Поддубный Алексей Федорович
Смерть
1825