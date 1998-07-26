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Филиппов Юрий Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.12.1910

Дата смерти

26.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910

Отец: Филиппов Михаил Александрович

Мать: Филиппова Серафима Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.05.1938

Жена: Филиппова Антонина Ивановна

Супруг(-а): Антонина Ивановна Филиппова (Горемыкина)
Рождение ребёнка
19.07.1939

Сын: Филиппов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1941

Дочь: Бабаева Зинаида Юрьевна

Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна

г. Галич
Смерть
26.07.1998
Северное кладбище в Санкт-Петербургае