Филиппов Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1910
Дата смерти26.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910
Бракосочетание
24.05.1938
Супруг(-а): Антонина Ивановна Филиппова (Горемыкина)
Рождение ребёнка
19.07.1939
Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1941
Дочь: Бабаева Зинаида Юрьевна
Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна
г. Галич
Смерть
26.07.1998
Северное кладбище в Санкт-Петербургае