(Жалсанова) Галина 04.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Жалсанова) Галина

Место рождения

с. Сосновоозерск Бурятия

Дата рождения

04.09.1956

Дата смерти

17.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЦБ
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сосновоозерск Бурятия
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
19.08.1978

Муж: скрыто настройками приватности

с. Чесан Россия
Рождение ребёнка
05.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Красноярск
Смерть
17.11.2020
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мунхулита Кижинга

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