(Жалсанова) Галина
Место рожденияс. Сосновоозерск Бурятия
Дата рождения04.09.1956
Дата смерти17.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Сосновоозерск Бурятия
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
19.08.1978
Муж: скрыто настройками приватности
с. Чесан Россия
Рождение ребёнка
05.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Красноярск
Смерть
17.11.2020
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мунхулита Кижинга