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Колодкин Андрей

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Место рождения

Беленка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Беленка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1886

Жена: Колодкина Евдокия

Беленка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Князева Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Колодкина Евдокия

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Возможно,неточно место рождения.В стадии исследования.Но приехали в с.Вольное из с.Толстовка
Смерть
Неизвестно
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