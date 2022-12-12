Колодкин Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1886
Жена: Колодкина Евдокия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Князева Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Колодкина Евдокия
Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Возможно,неточно место рождения.В стадии исследования.Но приехали в с.Вольное из с.Толстовка
Смерть
Неизвестно