(Микулич) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1979
Сын: Потапова Дмитрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1981
Сын: Потапова Денис
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапова Артем
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно