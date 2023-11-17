(Микулич) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Микулич) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1979

Сын: Потапова Дмитрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.1981

Сын: Потапова Денис

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапова Артем

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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