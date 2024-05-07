Денисов Федор Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Семен Михайлович

Мать: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брацюк (Денисова) Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Алпутина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алпутина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
06.05.1984

Дочь: Прокопьева (Денисова) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Алпутина Нина Васильевна

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