Денисов Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брацюк (Денисова) Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Алпутина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алпутина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1984
Дочь: Прокопьева (Денисова) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Алпутина Нина Васильевна