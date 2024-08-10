Дидович-Трипольский Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидович-Трипольский Василий Данилович

Место рождения

Триполье, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1560

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дидович Даниил Федорович

Мать: Пронская (Княжна) N Юрьевна

Триполье, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

- получил за ней, в 1548 году части Соловьевки (после 1518 г. - Малой Солтановки на реке Стугне) и Княжич, а их сыновья а его сыновья Фёдор, Ждан, Гапон и Фёдор младший Трипольские обменяли их с Солта... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Федор Васильевич (Старший)

Мать ребёнка: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Федор Васильевич (Младший)

Мать ребёнка: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Ждан Васильевич

Мать ребёнка: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Гапон Васильевич

Мать ребёнка: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мощеницкая (Дидович-Трипольская) Богдана Васильевна

Мать ребёнка: Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Смерть
До 1560

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