Дидович-Трипольский Василий Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1560
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
- получил за ней, в 1548 году части Соловьевки (после 1518 г. - Малой Солтановки на реке Стугне) и Княжич, а их сыновья а его сыновья Фёдор, Ждан, Гапон и Фёдор младший Трипольские обменяли их с Солта... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
До 1560