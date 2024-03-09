Земнухова (Дюжкина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1901
Сын: Земнухов Василий Карпович
Отец ребёнка: Земнухов Карп Яковлевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Земнухова Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Земнухов Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Земнухова Анна Карповна
Отец ребёнка: Земнухов Карп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940