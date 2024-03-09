Земнухова (Дюжкина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земнухова (Дюжкина) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Земнухов Василий Карпович

Отец ребёнка: Земнухов Карп Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Земнухова Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Земнухов Карп Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Земнухова Анна Карповна

Отец ребёнка: Земнухов Карп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земнухов Карп Яковлевич

Смерть
1940
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