Марфа Федорова Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Федорова

Место рождения

Подсухино, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1777 г.р.
1780 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Федор

Мать: не указана

Подсухино, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Левкиев

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Авксентий Антипов

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иван Антипов

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Параскева Антипова

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ксения Антипова

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Антипова

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Филипп Антипов

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антип Левкиев

Ольховец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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