Марфа Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Авксентий Антипов
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иван Антипов
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Параскева Антипова
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ксения Антипова
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Антипова
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Филипп Антипов
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Рождение ребёнка
Около 1790
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антип Левкиев
Смерть
Неизвестно