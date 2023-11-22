Ксения Артимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Артимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

26.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Артимон Осипов

Мать: Ефросинья Максимова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вера Павлова

Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Девяткина Васса Павлова

Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев

Смерть
26.01.1887
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
От удушья
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