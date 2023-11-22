Ксения Артимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти26.01.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Артимон Осипов
Мать: Ефросинья Максимова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вера Павлова
Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Девяткина Васса Павлова
Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Ермолаев Павел Ермолаев
Смерть
26.01.1887
От удушья