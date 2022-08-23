Гусев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1922
Дата смерти23.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1950
Сын: Гусев Евгений
Мать ребёнка: Гусева Галина
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Гусева Людмила
Мать ребёнка: Гусева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Галина
Смерть
23.08.2022
Похороны
Неизвестно