Гусев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Константин

Гусев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1922

Дата смерти

23.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1950

Сын: Гусев Евгений

Мать ребёнка: Гусева Галина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Гусева Людмила

Мать ребёнка: Гусева Галина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Галина

Смерть
23.08.2022
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область