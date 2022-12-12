Каширин (Благушин) Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширин (Благушин) Александр Иванович

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

1862

Дата смерти

03.12.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
С 1881
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1893 по 1901
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1910
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1916 по 1923
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.12.1925
Шиланка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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