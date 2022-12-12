Каширин (Благушин) Александр Иванович
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения1862
Дата смерти03.12.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков, Украина
Место жительства
С 1881
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1893 по 1901
Место жительства
С 1902 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1910
Место жительства
С 1916 по 1923
Смерть
03.12.1925
Шиланка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)