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Образцова Александра Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.

Дочь: Образцова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Образцов Николай Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь. Восприемник: Богородской Церковницкой церкви Вологодского уезда диаконская жена Анна Петрова Образцова.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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