Образцова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.
Дочь: Образцова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Образцов Николай Павлович
Екатерининская церковь. Восприемник: Богородской Церковницкой церкви Вологодского уезда диаконская жена Анна Петрова Образцова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно