Слюсаренко (Калениченко) Надежда ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсаренко (Калениченко) Надежда ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Калениченко Косьма Андреев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно