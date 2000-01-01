Волгина Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волгин Максим Ефимович
Мать: Бихалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никончук Валентина
Отец ребёнка: Никончук ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никончук Вера
Отец ребёнка: Никончук ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никончук ? ?
Смерть
Неизвестно