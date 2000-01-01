Волгина Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина Анастасия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волгин Максим Ефимович

Мать: Бихалева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никончук Валентина

Отец ребёнка: Никончук ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никончук Вера

Отец ребёнка: Никончук ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никончук ? ?

Смерть
Неизвестно
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