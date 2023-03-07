Солодовников Василий
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Солодовников Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Вороньжев Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Прикащиков Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Агап Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Ефим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно