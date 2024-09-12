Хундяков Дмитрий Илларионович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1915 ст.
Дочь: Хундякова Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Хундякова (Миронова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Максимова (Хундякова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Хундякова (Миронова) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно