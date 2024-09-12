Хундяков Дмитрий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХундяков Дмитрий Илларионович

Хундяков Дмитрий Илларионович

Место рождения

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хундяков Илларион Николаевич

Мать: Хундякова Евдокия Семёновна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Жена: Хундякова (Миронова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1915 ст.

Дочь: Хундякова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Хундякова (Миронова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Максимова (Хундякова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Хундякова (Миронова) Мария Андреевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.