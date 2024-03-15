Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти27.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
06.08.1901
Дочь: Ширяева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Ширяева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1913
Дочь: Матвеева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич
Смерть
27.09.1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург