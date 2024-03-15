Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

27.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
06.08.1901

Дочь: Ширяева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Ширяева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: Матвеева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ширяев Николай Андреевич

Смерть
27.09.1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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