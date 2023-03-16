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Шакулин Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932

Отец: Шакулин Николай

Мать: Шакулина Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
06.05.1972

Сын: Шакулин Петр Валентинович

Мать ребёнка: Неронен Лена Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронен Лена Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неронен Лена Карловна

Смерть
Неизвестно