Шакулин Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932
Отец: Шакулин Николай
Рождение ребёнка
06.05.1972
Сын: Шакулин Петр Валентинович
Мать ребёнка: Неронен Лена Карловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неронен Лена Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неронен Лена Карловна
Смерть
Неизвестно