Тряпицин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1935
Дата смерти25.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тряпицина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
12.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тряпицина Надежда Михайловна
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
25.10.2021