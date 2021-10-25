Тряпицин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпицин Александр Павлович

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Место рождения

Богоявленское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

24.02.1935

Дата смерти

25.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тряпицина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
12.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тряпицина Надежда Михайловна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
25.10.2021

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