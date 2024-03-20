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Кулаков Александр Андреевич

Место рождения

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

15.09.1944

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кулаков Андрей Павлович

Мать: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Военная служба
24.07.1941
Г. Киев, Пироговский РВК
Смерть
15.09.1944
Госпиталь 57-го ОМСБ
Причина смерти: Болевой шок после ранения
Похороны
Неизвестно
Польша, Краковское воев., пов. Санокский, с. Новжа Загуж, 500 м юго-восточнее вокзала, кладбище
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