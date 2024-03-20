Кулаков Александр Андреевич
Место рождениясело Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Дата рождения1913
Дата смерти15.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Военная служба
24.07.1941
Г. Киев, Пироговский РВК
Смерть
15.09.1944
Госпиталь 57-го ОМСБ
Причина смерти: Болевой шок после ранения
Похороны
Неизвестно
Польша, Краковское воев., пов. Санокский, с. Новжа Загуж, 500 м юго-восточнее вокзала, кладбище