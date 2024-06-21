Лукьянов Михаил
Место рожденияКанск, Россия
Дата рождения22.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924
Отец: Лукьянов Иван
Мать: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
Образование
По 1937
Канская начальная школа
4 класса
Военная служба
17.07.1942
Канск, Россия
Военная награда
18.03.1945
Секешфехервар, Венгрия
Медаль «За отвагу» | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41792103/ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41792103/ | <p style=«text-alig... Показать все
Военная награда
Между ?.05.1945 и ?.05.1947
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
19.09.1946
Северный флот
Проходил службу в должности пожарного пожарной команды №9 2 отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны Северного флота
Демобилизация
23.05.1947
Канский РВК
Смерть
Неизвестно