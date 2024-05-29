Кордюков Олег Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кордюков Олег Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордюкова Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Суворова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1986

Сын: Кордюков Александр Олегович

Мать ребёнка: Суворова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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