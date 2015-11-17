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Нутфуллин Фидель Русланович
Нутфуллин Фидель Русланович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Нутфуллин Руслан Рависович
1991 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2015
Отец:
Нутфуллин Руслан Рависович
Мать: не указана
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