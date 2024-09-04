Лобзова (Болдышева) Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобзова (Болдышева) Анна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Болдышев Архип Сафронович

Мать: Болдышева Дарья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобзова) Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Лобзов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобзов Семен

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Сорокина (Лобзова) Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Лобзов Семен

Смерть
Неизвестно

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