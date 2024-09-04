Лобзова (Болдышева) Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобзова) Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Лобзов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобзов Семен
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Сорокина (Лобзова) Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Лобзов Семен
Смерть
Неизвестно