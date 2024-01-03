Екатерина Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Федотова
Отец ребёнка: Федот Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Кириллов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Яков Федотов
Отец ребёнка: Федот Кириллов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акилина Федотова
Отец ребёнка: Федот Кириллов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акилина Меньшая Федотова
Отец ребёнка: Федот Кириллов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Алексей Федотов
Отец ребёнка: Федот Кириллов
Смерть
Неизвестно