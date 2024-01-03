Екатерина Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Федотова

Отец ребёнка: Федот Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Кириллов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Яков Федотов

Отец ребёнка: Федот Кириллов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акилина Федотова

Отец ребёнка: Федот Кириллов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акилина Меньшая Федотова

Отец ребёнка: Федот Кириллов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Алексей Федотов

Отец ребёнка: Федот Кириллов

Смерть
Неизвестно

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