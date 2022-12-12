Аксенова (Колотыгина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Колотыгина) Любовь Владимировна

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

01.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962

Отец: Колотыгин Владимир Дмитриевич

Мать: Колотыгина Нина Георгиевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
09.07.1983

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1984

Дочь: Аксенова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
18.06.1986

Сын: Аксенов Владимир Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
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