Аксенова (Колотыгина) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962
Бракосочетание
09.07.1983
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1984
Дочь: Аксенова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1986
Сын: Аксенов Владимир Олегович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности