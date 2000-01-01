Вшивцева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Вшивцев Викентий Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850