Вшивцева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вшивцев Филип Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вшивцев Самсон Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Вшивцев Викентий Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семен Меркуриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Семен Меркуриевич

Смерть
После 1850
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