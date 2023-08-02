Алдатов Беслан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова ?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алдатов Хан-Гирей
Мать ребёнка: Алдатова ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Алдатов Темиркан
Мать ребёнка: Алдатова ?
Рождение ребёнка
1861
Сын: Алдатов Хаджи-Батыр
Мать ребёнка: Алдатова ?