Алдатов Беслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Беслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова ?

Рождение ребёнка
1853

Сын: Алдатов Хан-Гирей

Мать ребёнка: Алдатова ?

Рождение ребёнка
1856

Сын: Алдатов Темиркан

Мать ребёнка: Алдатова ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Алдатов Хаджи-Батыр

Мать ребёнка: Алдатова ?

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